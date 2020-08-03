2020-08-03T16:36:50+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Кроме того, мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн стало бесплатным до конца сентября
Виктор Правдин
Поделиться:
Онлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др. Фото: РайффайзенбанкОнлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др. Фото: Райффайзенбанк
Изменить размер текста:

Предприниматели теперь могут открывать дополнительные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Ранее эта функция появилась в интернет-банке. Для этого нужно зайти на вкладку «Сервисы» и выбрать нужный тип счета в разделе «Для бизнеса».

- Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Теперь открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет можно в мобильном приложении. Подать заявку можно онлайн, и счет будет доступен в течение нескольких минут, — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн стало бесплатным до конца сентября. Онлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко
Трое «гастролеров» из Самарской области отобрали 800 тысяч у пенсионерки, которую встретили в центре Перми
В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека
Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн
Троих жителей Прикамья приговорили к длительным срокам за насилие над несовершеннолетней
МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае
На «Азоте» модернизируют производство аммиака
Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме
«Ничего святого в них нет». В Пермском крае ограду могилы растаскивают на стройматериалы
В Перми семью едва не выселили из дома на улицу
В Пермском крае приняли после ремонта две дороги
Музей современного искусства PERMM может переехать в новое здание
Появились фотографии жесткого ДТП, в котором автокран раздавил кабину грузовика вместе с водителем
Сбербанк и ПЗСП договорились о сотрудничестве
В Пермском крае коронавирус выявили еще у 70 человек
В Перми листы железа отрывало с крыш из-за сильного ветра
Там, где удобно: клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн
Сквер перед театром оперы и балета благоустроят к 300-летию Перми
«Сверять часы» будем регулярно». Дмитрий Махонин назвал приоритеты при подготовке к 300-летию Перми
«Идти ему некуда». В Прикамье пропал сирота
В Пермском крае от коронавируса вылечили еще 30 пациентов
В Пермском крае закрыли детский сад, в котором дети заразились коронавирусной инфекцией
В Пермском крае 11-летнюю девочку унесло течением реки
В Перми сильный ветер повалил дерево на провода, встали трамваи
Управляющие компании оштрафуют за срывы графиков отопительного сезона
В Роспотребнадзоре назвали нарушителей санитарного режима в Прикамье
В Пермском крае в ДТП погиб 33-летний мотоциклист
В Пермском крае окончены поиски пропавшего 19-летнего парня