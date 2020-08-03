Троих жителей Прикамья приговорили к длительным срокам за насилие над несовершеннолетней

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:15:05+03:00

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В Чердыни судили четырех местных жителей. Они все вместе совершили циничное насилие над 17-летней девушкой. Одному из них на тот момент было 17 лет, по этой причине его не стали наказывать и отпустили. Остальные получили реальные сроки.

- В один из дней в марте 2010 года в общежитии 21-летний осужденный ударил 17-летнюю знакомую рукой по лицу и совершил насилие, - прокомментировали решение Чердынского суда в СУ СКР по Пермскому краю. – Затем уже в квартире своих знакомых он и трое других соучастников, которым было 25, 22 и 17 лет, по очереди совершили насилие над той же девушкой.

Суд вынес приговор: одному – 11 лет 1 месяц, двоим – 10 лет колонии строго режима. Один из подсудимых был освобожден от наказания в связи с тем, что на момент совершения преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU