2020-07-30T13:36:03+03:00
Общество

Как пермякам оформить статус малоимущих и как быть тем, у того он уже был оформлен

На эти вопросы ответят специалисты министерства социального развития
Анна Маркова
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Позвонить можно в пятницу, 31 июля.Позвонить можно в пятницу, 31 июля.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Прикамье специалисты Министерства социального развития проведут «горячую линию» по вопросам, связанным со статусом малоимущей семьи.

Она пройдет в пятницу, 31 июля, ее проведет заместитель министра социального развития Пермского края Ирина Викторовна Петроградских. Задать вопрос можно будет по телефону 8 (952) 66-22-664 с 11.00 до 12.00.

Жители региона смогут спросить о том, как оформить статус малоимущей семьи, какие для этого нужны документы, какие доходы учитываются при расчетах, а также о новом порядке автоматического продления статуса для тех, у кого он уже был оформлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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