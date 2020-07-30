Как пермякам оформить статус малоимущих и как быть тем, у того он уже был оформлен

30 Июль 2020 2020-07-30T13:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье специалисты Министерства социального развития проведут «горячую линию» по вопросам, связанным со статусом малоимущей семьи.

Она пройдет в пятницу, 31 июля, ее проведет заместитель министра социального развития Пермского края Ирина Викторовна Петроградских. Задать вопрос можно будет по телефону 8 (952) 66-22-664 с 11.00 до 12.00.

Жители региона смогут спросить о том, как оформить статус малоимущей семьи, какие для этого нужны документы, какие доходы учитываются при расчетах, а также о новом порядке автоматического продления статуса для тех, у кого он уже был оформлен.

ИСТОЧНИК KP.RU