2020-07-30T07:09:17+03:00
Происшествия

За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок

В аварии погиб один из водителей, пострадавших машин
Анна Маркова
Поделиться:
Массовое ДТП произошло в январе 2020 года. Фото: Пермь сейчас.Массовое ДТП произошло в январе 2020 года. Фото: Пермь сейчас.
Изменить размер текста:

В Краснокамске состоялся суд над женщиной-водителем, которая 10 января 2020 года устроила массовое ДТП возле Перми, на трассе М-7 «Волга».

Виновница ДТП 33-летняя Любовь Ч., находясь за рулем «Лада Гранта», не справилась с управлением и выехала встречную полосу, столкнулась с грузовым седельным тягачом «Volvo FH» с полуприцепом. «Гранту» отбросило на другую фуру, которая в попутном направлении, затем она столкнулась с едущими навстречу «Газелью», «Hyundai Solaris» и автобусом «Mercedes Benz», где находились воспитанники спортивной школы, возвращавшиеся с соревнований.

Пассажир «Hyundai Solaris» через несколько дней скончался в больнице. Травмы получила и его внучка, которая тоже находилась в машине.

- Суд приговорил водителя «Лада Гранта» к 1 году и шести месяцам колонии-поселения с лишением права управлять автомобиль 2 года 10 месяцев, - сообщили в Краснокамском городском суде. - Женщина проследует к месту отбывания наказания самостоятельно. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск семьи погибшего на общую сумму 1 млн 300 тысяч рублей. Защита Любови Ч., намерена обжаловать приговор.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых

Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей [видео][аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок
В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку
Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика
В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы
В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня
В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину
Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Пермского края
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек
ВТБ выдал пермякам ипотеку по ставке 6,5% на 700 миллионов рублей
Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
В Перми 2 августа отключат фонтаны
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Перми в следующем году появится новый спортивный центр
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально-ориентированную компанию
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста
В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера
В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей
Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд
Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать