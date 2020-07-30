За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок

30 Июль 2020 2020-07-30T07:09:17+03:00

Массовое ДТП произошло в январе 2020 года. Фото: Пермь сейчас.

В аварии погиб один из водителей, пострадавших машин

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В Краснокамске состоялся суд над женщиной-водителем, которая 10 января 2020 года устроила массовое ДТП возле Перми, на трассе М-7 «Волга».

Виновница ДТП 33-летняя Любовь Ч., находясь за рулем «Лада Гранта», не справилась с управлением и выехала встречную полосу, столкнулась с грузовым седельным тягачом «Volvo FH» с полуприцепом. «Гранту» отбросило на другую фуру, которая в попутном направлении, затем она столкнулась с едущими навстречу «Газелью», «Hyundai Solaris» и автобусом «Mercedes Benz», где находились воспитанники спортивной школы, возвращавшиеся с соревнований.

Пассажир «Hyundai Solaris» через несколько дней скончался в больнице. Травмы получила и его внучка, которая тоже находилась в машине.

- Суд приговорил водителя «Лада Гранта» к 1 году и шести месяцам колонии-поселения с лишением права управлять автомобиль 2 года 10 месяцев, - сообщили в Краснокамском городском суде. - Женщина проследует к месту отбывания наказания самостоятельно. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск семьи погибшего на общую сумму 1 млн 300 тысяч рублей. Защита Любови Ч., намерена обжаловать приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU