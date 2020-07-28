В Перми на видео попало жесткое задержание молодого гонщика
В Перми сегодня в 6.50 на ул. Лихвинская экипажем ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2107 с тонированными стеклами. Но водитель на требование остановится не отреагировал и поехал дальше.
Сотрудники ГИБДД стали преследовать машину. С Героев Хасана ВАЗ свернул на Холмогорскую и остановился. Там его и задержали полицейские.
- В момент задержания мужчина продолжал движение на автомобиле едва не допустив наезд на стражей порядка, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - После чего нарушитель оказал полицейским активное сопротивление, ими были применены физическая сила и спецсредства.
Погоня полицейских за отечественной легковушкой в Перми в районе ЖК «Авиатор».
За рулем ВАЗа был 22-летний молодой человек, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что водительского удостоверения он никогда не имел, машина на учете в ГИБДД не числится.
Результаты освидетельствования показали содержание 0,95 промилле.
ИСТОЧНИК KP.RU