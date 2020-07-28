В Перми на видео попало жесткое задержание молодого гонщика

28 Июль 2020 2020-07-28T09:59:20+03:00

Молодой человек был пьян и у него не было водительского удостоверения. Фото: кадр видео @chp_59

Изменить размер текста: A A

В Перми сегодня в 6.50 на ул. Лихвинская экипажем ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2107 с тонированными стеклами. Но водитель на требование остановится не отреагировал и поехал дальше.

Сотрудники ГИБДД стали преследовать машину. С Героев Хасана ВАЗ свернул на Холмогорскую и остановился. Там его и задержали полицейские.

- В момент задержания мужчина продолжал движение на автомобиле едва не допустив наезд на стражей порядка, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - После чего нарушитель оказал полицейским активное сопротивление, ими были применены физическая сила и спецсредства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/792994" frameborder="0"></iframe> Погоня полицейских за отечественной легковушкой в Перми в районе ЖК «Авиатор».

За рулем ВАЗа был 22-летний молодой человек, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что водительского удостоверения он никогда не имел, машина на учете в ГИБДД не числится.

Результаты освидетельствования показали содержание 0,95 промилле.

ИСТОЧНИК KP.RU