В Пермском краевом суде сработала пожарная сигнализация

21 Июль 2020 2020-07-21T13:27:12+03:00

Лифты остановлены, люди эвакуируются по лестничному маршу

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В Перми, 21 июля, в здании краевого суда объявили пожарную тревогу и эвакуацию. Все сотрудники выводят на улицу. В здание зашел техник в форме.

Лифты остановлены, все спускаются по лестницам. Участником процессов предложили дожидаться разъяснения ситуации в фойе на первом этаже. По радио объявили, что произошло задымление, но запаха дыма не ощущается.

Через пять минут объявили отбой тревоги, сотрудники возвращаются на рабочие места - произошел сбой системы пожарной сигнализации.

Кстати, сегодня, там должны огласить приговор мужчине, который убил беременную жену и ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU