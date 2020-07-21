В Пермском краевом суде сработала пожарная сигнализация
В Перми, 21 июля, в здании краевого суда объявили пожарную тревогу и эвакуацию. Все сотрудники выводят на улицу. В здание зашел техник в форме.
Лифты остановлены, все спускаются по лестницам. Участником процессов предложили дожидаться разъяснения ситуации в фойе на первом этаже. По радио объявили, что произошло задымление, но запаха дыма не ощущается.
Через пять минут объявили отбой тревоги, сотрудники возвращаются на рабочие места - произошел сбой системы пожарной сигнализации.
Кстати, сегодня, там должны огласить приговор мужчине, который убил беременную жену и ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU