2020-07-19T17:07:36+03:00
Общество

Какие территории Пермского края «держатся» без коронавируса

За последние сутки COVID-19 обнаружили в 14 территориях
Анна Маркова
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Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявляют в Перми.Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявляют в Перми.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус был определен у 89 человек. Новые заболевшие проживают в 14 территориях.

По информации Минздрава, больше всего заболевших в Перми -63, еще 6 – в Соликамске, 5 – в Пермском районе, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Красновишерске, Чернушке и Октябрьском городском округе, по 1 инфицированному – в Березниках, Горнозаводске, Чайковском, Лысьве, Чердыни, Бардымском округе и Куединском районе.

Кстати, в Красновишерске до сегодняшнего дня был только 1 заболевший, который успел выздороветь. Всего в регионе выявлено 4985 случаев заболевания COVID-19.

По-прежнему в Прикамье остаются лишь две территории, где коронавирус не выявлен - это – Косинский и Кочевский округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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