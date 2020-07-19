Какие территории Пермского края «держатся» без коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус был определен у 89 человек. Новые заболевшие проживают в 14 территориях.
По информации Минздрава, больше всего заболевших в Перми -63, еще 6 – в Соликамске, 5 – в Пермском районе, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Красновишерске, Чернушке и Октябрьском городском округе, по 1 инфицированному – в Березниках, Горнозаводске, Чайковском, Лысьве, Чердыни, Бардымском округе и Куединском районе.
Кстати, в Красновишерске до сегодняшнего дня был только 1 заболевший, который успел выздороветь. Всего в регионе выявлено 4985 случаев заболевания COVID-19.
По-прежнему в Прикамье остаются лишь две территории, где коронавирус не выявлен - это – Косинский и Кочевский округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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