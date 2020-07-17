В Пермском крае нашли погибшим 19-летнего парня
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "КП", как погиб молодой человек
Погибший молодой человек. Фото: Регион59
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- Найден, погиб, выражаем родным и близким соболезнования, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" в посте о пропавшем в Прикамье 19-летнем молодом человеке.
Напомним, 19-летний Никита пропал еще 7 июня. Он ушел из дома в селе Карагай и пропал. В пятницу, 17 июля, стало известно, что Никиту нашли погибшим.
Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, смерть не носит криминальный характер, молодой человек совершил самоубийство.
ИСТОЧНИК KP.RU