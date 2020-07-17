В выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции устроят рейды
Их цель - пресечение грубых нарушений ПДД и предупреждение ДТП
Сотрудники ведомства просят горожан сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную частьФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В субботу, 18 июля, и в воскресенье, 19 июля, в Перми пройдут рейдовые мероприятия «Опасный водитель», «Встречная полоса» и «Внимание пешеход»
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, основной целью проверок является пресечение грубых нарушений ПДД, предупреждение аварий и повышение правового сознания всех участников дорожного движения.
Сотрудники ведомства просят горожан сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть по телефонам: 246–79–00, 261–99–99 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU