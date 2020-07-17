В выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции устроят рейды

17 Июль 2020 2020-07-17T20:46:44+03:00

Сотрудники ведомства просят горожан сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть Фото: Василий Вахрин

Их цель - пресечение грубых нарушений ПДД и предупреждение ДТП

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 июля, и в воскресенье, 19 июля, в Перми пройдут рейдовые мероприятия «Опасный водитель», «Встречная полоса» и «Внимание пешеход»

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, основной целью проверок является пресечение грубых нарушений ПДД, предупреждение аварий и повышение правового сознания всех участников дорожного движения.

Сотрудники ведомства просят горожан сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть по телефонам: 246–79–00, 261–99–99 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU