МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры осторожностиФото: Василий Вахрин
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По данным Гидрометцентра, в пятницу, 17 июля, и в субботу, 18 июля, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь, в отдельных районах грозы, туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Однако температура воздуха будет достаточно высокой - 25-30 градусов Цельсия.
Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры осторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, водителям - соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU