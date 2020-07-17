МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре

17 Июль 2020 2020-07-17T18:57:35+03:00

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 17 июля, и в субботу, 18 июля, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь, в отдельных районах грозы, туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Однако температура воздуха будет достаточно высокой - 25-30 градусов Цельсия.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры осторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, водителям - соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU