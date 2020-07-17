2020-07-17T18:07:02+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Гидравлические испытания тепловых сетей проходят в центре Перми и на правом берегу Камы

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: ООО «Пермская сетевая компания»Фото: ООО «Пермская сетевая компания»
Изменить размер текста:

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 20 июля начинают гидравлические испытания теплосетей для части зданий Свердловского, Кировского, Дзержинского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики проведут проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок.

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 20.07-02.08

ул. Дмитрия Добролюбова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Ивана Тургенева, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;

ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;

ул. Антона Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28 (1,2), 28/3;

ул. Техническая, 1, 5/1, 5/2,

ул. Маршала Рыбалко, 1а, 3а, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9а, 12, 13, 12а, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29,

29а, 31, 31а, 33, 33а, 97, 97а, 99в, 105в, 109а, 111а, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

ул. Сысольская, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 16,

17, 15/1, 15/2, 15/3;

ул. Ямпольская, 16;

ул. Магистральная, 88, 89, 94, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

ул. Кировоградская, 106, 110, 110а, 112;

ул. Богдана Хмельницкого, 11/1, 22, 24, 26, 30, 32, 52а;

ул. Полтавская, 1, 3а, 5, 7, 8, 9, 10;

ул. Охотников, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 34;

ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Ласьвинская, 19, 21, 21а, 22а, 24, 47, 49, 51;

ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 47а, 49а;

ул. 4-й Пятилетки, 2а;

ул. Чистопольская, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Торговая, 20;

ул. Автозаводская, 4, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а;

ул. Федосеева, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27;

ул. Адмирала Нахимова, 23, 23а, 25;

ул. Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 22;

ул. Закамская, 3, 3а, 3/2, 5, 5/2, 9а.

Гидравлические испытания: 20.07-03.08

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41/1, 41а, 45, 45а, 45б, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 70б,

72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;

ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

ул. Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

ул. Баумана, 16, 17, 19, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 25г, 27, 29, 29а, 31, 33;

шоссе Космонавтов, 137, 141;

ул. Семченко 6,

ул. Советской Армии, 30;

ул. 40 лет Победы, 9, 10, 10а, 12, 16, 20;

ул. Веселая, 2, 5;

ул. Молодежная, 6, 7, 8;

ул. Островского, 81а, 83а, 85а, 87;

ул. Крылова, 63;

ул. Транспортная, 2;

ул. Железнодорожная, 18, 25

Гидравлические испытания: 20.07-04.08

ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 54;

ул. Охотников, 1а, 3, 20, 22, 26, 27а, 28, 30, 31, 32, ;

ул. Химградская, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51;

ул. Полтавская, 2, 33;

ул. Богдана Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 12, 13, 40, 42, 52, 54, 56, 58, 58б;

ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;

ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;

ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Гидравлические испытания: 21.07-03.08

ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;

ул. Газеты "Звезда", 3, 3а, 5, 8, 12, 12а, 13а, 14, 18;

ул. Максима Горького, 5;

ул. Сибирская, 2, 4а, 4, 11;

ул. Советская, 21, 22, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 33, 36, 40, 46, 48;

ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;

ул. Сибирская, 1, 5, 5а, 7а, 9, 9а;

ул. Ленина, 27, 31

Гидравлические испытания: 23.07-05.08

ул. Екатерининская, 165, 167, 169, 171, 198, 200, 202, 210;

ул. Пермская, 224, 226, 228;

ул. Голева, 2, 2а;

ул. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135;

Гидравлические испытания: 24.07-06.08

ул. Пермская, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б,

52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60в, 62, 62в, 64, 64а, 66, 72;

ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;

ул. Екатерининская, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;

ул. Максима Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

ул. Клименко, 1, 3, 3а;

ул. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42в, 44, 46а;

ул. Газеты "Звезда", 20, 24, 24а;

ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;

ул. Островского, 6, 9, 15, 15а, 21, 18а, 20;

ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;

ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;

ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;

ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;

ул. Вавилова, 4;

шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;

ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53;

ул. Снайперов, 1, 1а, 3;

ул. Мира, 4, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гидравлические испытания тепловых сетей проходят в центре Перми и на правом берегу Камы
В Перми тонну огурцов выбросили в мусорный контейнер
Стало известно, когда в пермском аэропорту установят телетрапы
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
Чаще всего коронавирусом заболевают жители Перми и Березников
В Пермском крае 98 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки
Еще 98 человек в Прикамье выздоровели от коронавируса
В Перми возобновят работу три музея
В Перми снова вынесли приговор водителю автобуса, в котором погиб 11-летний кадет
В МСЧ предупредили жителей Прикамья о грозах и сильном ветре
На пяти пляжах в Перми плохая вода, а на одном – песок
В Перми спасатели будут на катере патрулировать акваторию Камы
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
В Перми 37-летний монтажник упал с высоты
В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях
В Перми с крыши детского сада упал мужчина
Журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
«На берегу остались сланцы и телефон». В Перми полночи искали молодого человека
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках