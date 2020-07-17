Гидравлические испытания тепловых сетей проходят в центре Перми и на правом берегу Камы

17 Июль 2020 2020-07-17T18:07:02+03:00

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 20 июля начинают гидравлические испытания теплосетей для части зданий Свердловского, Кировского, Дзержинского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики проведут проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок.

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 20.07-02.08

ул. Дмитрия Добролюбова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Ивана Тургенева, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;

ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;

ул. Антона Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28 (1,2), 28/3;

ул. Техническая, 1, 5/1, 5/2,

ул. Маршала Рыбалко, 1а, 3а, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9а, 12, 13, 12а, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29,

29а, 31, 31а, 33, 33а, 97, 97а, 99в, 105в, 109а, 111а, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

ул. Сысольская, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 16,

17, 15/1, 15/2, 15/3;

ул. Ямпольская, 16;

ул. Магистральная, 88, 89, 94, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

ул. Кировоградская, 106, 110, 110а, 112;

ул. Богдана Хмельницкого, 11/1, 22, 24, 26, 30, 32, 52а;

ул. Полтавская, 1, 3а, 5, 7, 8, 9, 10;

ул. Охотников, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 34;

ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Ласьвинская, 19, 21, 21а, 22а, 24, 47, 49, 51;

ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 47а, 49а;

ул. 4-й Пятилетки, 2а;

ул. Чистопольская, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Торговая, 20;

ул. Автозаводская, 4, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а;

ул. Федосеева, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27;

ул. Адмирала Нахимова, 23, 23а, 25;

ул. Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 22;

ул. Закамская, 3, 3а, 3/2, 5, 5/2, 9а.

Гидравлические испытания: 20.07-03.08

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41/1, 41а, 45, 45а, 45б, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 70б,

72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;

ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

ул. Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

ул. Баумана, 16, 17, 19, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 25г, 27, 29, 29а, 31, 33;

шоссе Космонавтов, 137, 141;

ул. Семченко 6,

ул. Советской Армии, 30;

ул. 40 лет Победы, 9, 10, 10а, 12, 16, 20;

ул. Веселая, 2, 5;

ул. Молодежная, 6, 7, 8;

ул. Островского, 81а, 83а, 85а, 87;

ул. Крылова, 63;

ул. Транспортная, 2;

ул. Железнодорожная, 18, 25

Гидравлические испытания: 20.07-04.08

ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 54;

ул. Охотников, 1а, 3, 20, 22, 26, 27а, 28, 30, 31, 32, ;

ул. Химградская, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51;

ул. Полтавская, 2, 33;

ул. Богдана Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 12, 13, 40, 42, 52, 54, 56, 58, 58б;

ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;

ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;

ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Гидравлические испытания: 21.07-03.08

ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;

ул. Газеты "Звезда", 3, 3а, 5, 8, 12, 12а, 13а, 14, 18;

ул. Максима Горького, 5;

ул. Сибирская, 2, 4а, 4, 11;

ул. Советская, 21, 22, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 33, 36, 40, 46, 48;

ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;

ул. Сибирская, 1, 5, 5а, 7а, 9, 9а;

ул. Ленина, 27, 31

Гидравлические испытания: 23.07-05.08

ул. Екатерининская, 165, 167, 169, 171, 198, 200, 202, 210;

ул. Пермская, 224, 226, 228;

ул. Голева, 2, 2а;

ул. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135;

Гидравлические испытания: 24.07-06.08

ул. Пермская, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б,

52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60в, 62, 62в, 64, 64а, 66, 72;

ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;

ул. Екатерининская, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;

ул. Максима Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

ул. Клименко, 1, 3, 3а;

ул. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42в, 44, 46а;

ул. Газеты "Звезда", 20, 24, 24а;

ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;

ул. Островского, 6, 9, 15, 15а, 21, 18а, 20;

ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;

ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;

ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;

ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;

ул. Вавилова, 4;

шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;

ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53;

ул. Снайперов, 1, 1а, 3;

ул. Мира, 4, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU