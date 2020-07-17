Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми

17 Июль 2020 2020-07-17T13:10:11+03:00

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В этом году в Перми должен пройти Суперфинал хоккеистов младшего возраста Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба».

- Приятно, что на нашей ледовой арене будут сражаться за победу хоккейные команды из разных городов России, - говорит директор спортивной школы Свердловского района Алексей Слепынин. – Это большое событие в спортивной жизни нашей страны. Этот турнир развивает не только спортивные навыки, но и личность ребят. Он является стартовой площадкой для тех, кто хочет посвятить себя спорту.

Примут участие в суперфинале и юные хоккеисты 2009 – 2010 годов рождения из хоккейной команды спортивной школы Свердловского района города Перми «Легенда». Эта команда получила свое название в честь легендарного хоккеиста «Молота», опытнейшего детского тренера, мастера спорта Сергея Яковлевича Смертина.

В последние два года юные хоккеисты «Легенды» становились лидерами «Золотой шайбы» в Пермском крае. А в российском турнире «Золотой шайбы» заняли в прошлом году восьмое место. Таких успехов они добились под руководством наставников Владимира Севостьянова и Алексея Репкина, которые были названы одними из лучших тренеров города Перми.

- Уверены, что «Легенда» достойно выступит на этих соревнованиях, - говорят тренеры. - Будем надеяться, что на этот раз наша команда войдет в тройку сильнейших.

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ИСТОЧНИК KP.RU