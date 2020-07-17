Чаще всего коронавирусом заболевают жители Перми и Березников

17 Июль 2020 2020-07-17T12:30:32+03:00

В Минздраве рассказали, где выявили больше всего COVID-19 за сутки

Изменить размер текста: A A

Из новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которые медики выявили за минувшие сутки, больше всего зарегистрировано в Перми и Березниках. Напомним, по данным на 17 июля, в Пермском крае 98 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях.

Больше всего заболевших в краевой столице -36, еще 20 – в Березниках, по 5 заболевших – в Губахе и Лысьве, по 3 инфицированных выявлено в Гремячинске, Гайнах, Горнозаводске, Краснокамске, Соликамске и Чердыни, по 2 заболевших – в Добрянке, Октябрьском городском округе, Пермском и Карагайском районах, еще по одному – в Большесосновском районе, Нытве, Уинском и Чусовом.

Всего в Пермском крае выявлено 4803 случаев заболевания COVID-19. Всего в двух территориях Прикамья COVID-19 не выявлен, это - Косинский и Кочевский районы.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае 98 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

Среди новых заболевших 12 детей (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU