В Пермском крае 98 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

17 Июль 2020 2020-07-17T12:08:19+03:00

Коронавирус выявили за сутки у 98 пермяков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Пермском крае зарегистрирован очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост больных составил 2,1%. Общее число заболевших в регионе на 15 июля - 4803 человека.

34 человека проходят лечение в больницах, 64 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,3 (на 16 июля - 1,2).

Из 98 новых инфицированных - 26 мужчин, 60 женщин, 12 детей (4 мальчика и 8 девочек). Младше 45 лет - 35 человека, 41 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов, - сообщает Минздрав Пермского края.

17 июля Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова прокомментировала рост заболеваемости в регионе: «В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности. В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется».

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ИСТОЧНИК KP.RU