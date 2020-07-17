Еще 98 человек в Прикамье выздоровели от коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T07:35:01+03:00

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 3790 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Пермском крае за прошлые сутки медики выписали из больниц еще 98 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 3790 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 2857 жителей Пермского края. На утро 17 июля общее число выявленных заболевших составляет 4705 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU