Еще 98 человек в Прикамье выздоровели от коронавируса
В Пермском крае за прошлые сутки медики выписали из больниц еще 98 пациентов, после лечения коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 3790 человек.
Под наблюдением специалистов остаются 2857 жителей Пермского края. На утро 17 июля общее число выявленных заболевших составляет 4705 человек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июля: прирост заболевших в Прикамье приблизился к 2 процентам
В краевом Минздраве связывают это с началом периода отпусков (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»