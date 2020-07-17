В Перми возобновят работу три музея

17 Июль 2020 2020-07-17T06:52:04+03:00

Посетить их можно по одному или группами до 5 человек

Изменить размер текста: A A

В Перми с 21 июля после перерыва в четыре месяца, свои двери вновь откроют Дом Мешкова и Музей пермских древностей, а с 22 июля - Музей-диорама. Посетители смогут прийти в музей по одному или группами до 5 человек. Обязательно строгое соблюдение соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Акция «Бесплатная среда» - свободный вход для всех посетителей в третью среду каждого месяца временно отменена.

ИСТОЧНИК KP.RU