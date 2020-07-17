2020-07-17T08:03:42+03:00
Происшествия

В Перми снова вынесли приговор водителю автобуса, в котором погиб 11-летний кадет

За рулем злополучного рейса была 35-летняя женщина
Анна Маркова
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Ранее суд оправдал водителя автобуса, в котором погиб 11-летний мальчик.Ранее суд оправдал водителя автобуса, в котором погиб 11-летний мальчик.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае состоялся суд над 35-летней женщиной-водителем автобуса, в котором погиб 11-летний мальчик. Ее судили по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи утверждают, что водитель знала о неисправности остекления в автобусе, но продолжала на нем работать. В результате, в момент ДТП с другим автобусом произошел разлом части окна, от которого погиб 11-летний пассажир.

В 2019 году суд оправдал женщину-водителя, однако, следствие было с этим не согласно. Поданная кассация отменила приговор, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

- По результатам нового рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением специального права управления транспортными средствами сроком на 2 года, с отсрочкой исполнения приговора.

В отношении водителя другого автобуса судом вынесен обвинительный приговор по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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