В МСЧ предупредили жителей Прикамья о грозах и сильном ветре

16 Июль 2020 2020-07-16T17:21:22+03:00

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К палящему летнему зною могут прибавиться и другие испытания стихии. Спасатели Прикамья со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили о возможности возникновения грозы и сильных порывов ветра.

- 16 и 17 июля на территории Прикамья ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, - напомнили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Сохранится аномально жаркая погода. В пятницу днем столбик термометра поднимется до +33 градусов.

Спасатели напомнили, что во время грозы и сильного ветра не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и ЛЭП и парковать машины возле них.

ИСТОЧНИК KP.RU