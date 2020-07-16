В МСЧ предупредили жителей Прикамья о грозах и сильном ветре
К палящему летнему зною могут прибавиться и другие испытания стихии. Спасатели Прикамья со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили о возможности возникновения грозы и сильных порывов ветра.
- 16 и 17 июля на территории Прикамья ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, - напомнили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Сохранится аномально жаркая погода. В пятницу днем столбик термометра поднимется до +33 градусов.
Спасатели напомнили, что во время грозы и сильного ветра не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и ЛЭП и парковать машины возле них.
ИСТОЧНИК KP.RU