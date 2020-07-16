На пяти пляжах в Перми плохая вода, а на одном – песок

16 Июль 2020 2020-07-16T17:12:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Пляжи в Прикамье еще официально не открыли из-за коронавируса, но на них уже дежурят спасатели. Санврачи рассказали о результатах проверки воды и песка в местах отдыха.

- По результатам мониторинга были выявлены факты несоответствия качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в районе всех официальных городских пляжей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Это пляжи на реке Каме в районе Коммунального моста, в Кировском районе и в районе КамГЭС, на Мотовилихинском пруду и на реке Сылва в поселке Новые Ляды. Также плохая вода на реке Кама в городе Добрянка, на Тимкинском пруду в селе Гамово Пермского района.

Пробы песка, отобранные в районе пляжа поселка Новые Ляды в Свердловском районе Перми также не соответствуют нормативам - по микробиологическим показателям.

Всего в рамках мониторинга ежегодно на территории края в летний сезон исследуется около 120 проб воды водоемов и 120 проб песка, проинформировали в санитарном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU