В Перми спасатели будут на катере патрулировать акваторию Камы
С приходом июльской жары в краевом центре участились инциденты с купальщиками. В связи с этим глава города Дмитрий Самойлов поручил спасателям принять дополнительные меры. В частности, совместно с сотрудниками полиции они теперь будут патрулировать акваторию Камы.
Катер с патрулем будет курсировать между устьем реки Гайва в Орджоникидзевском районе и пляжем возле улицы Гальперина в Кировском районе. Об этом Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram-аккаунте. При этом он и сам принял участие в таком инспектировании.
В администрации Перми сообщили, что после того, как краевой оперштаб примет решение об открытии мест для массового отдыха у воды, для посещения будут доступны 5 городских пляжей:
- в Кировском районе по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;
- в Ленинском районе на правом берегу реки Камы;
- в Мотовилихинском районе на Мотовилихинском пруду;
- в Орджоникидзевском районе около остановочного пункта «КамГЭС»;
- в поселке Новые Ляды в устье реки Грязной на левом берегу реки Сылвы.
- Все эти пляжи обследовала межведомственная комиссия, они готовы к официальному открытию после снятия режима самоизоляции, - проинформировали в мэрии. - До 31 августа в этих местах организовано дежурство матросов-спасателей Пермской городской службы спасения на 7 постах ежедневно с 10.00 до 22.00. Кроме того, спасатели дополнительно дежурят на 3 постах на необорудованных стихийных местах отдыха пермяков – на реке Мулянке и в районе Перми-1.
На пермских пляжах можно загорать, но вот купаться санврачи не советуют.
- Пробы воды, взятые Роспотребнадзором в традиционных местах отдыха у воды, почти везде не соответствуют нормам, поэтому купание на территории города не рекомендуется, - предупреждают в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU