В Перми спасатели будут на катере патрулировать акваторию Камы

16 Июль 2020 2020-07-16T16:05:34+03:00

Такое поручение они получили от главы города

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С приходом июльской жары в краевом центре участились инциденты с купальщиками. В связи с этим глава города Дмитрий Самойлов поручил спасателям принять дополнительные меры. В частности, совместно с сотрудниками полиции они теперь будут патрулировать акваторию Камы.

Катер с патрулем будет курсировать между устьем реки Гайва в Орджоникидзевском районе и пляжем возле улицы Гальперина в Кировском районе. Об этом Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram-аккаунте. При этом он и сам принял участие в таком инспектировании.

В администрации Перми сообщили, что после того, как краевой оперштаб примет решение об открытии мест для массового отдыха у воды, для посещения будут доступны 5 городских пляжей:

- в Кировском районе по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;

- в Ленинском районе на правом берегу реки Камы;

- в Мотовилихинском районе на Мотовилихинском пруду;

- в Орджоникидзевском районе около остановочного пункта «КамГЭС»;

- в поселке Новые Ляды в устье реки Грязной на левом берегу реки Сылвы.

- Все эти пляжи обследовала межведомственная комиссия, они готовы к официальному открытию после снятия режима самоизоляции, - проинформировали в мэрии. - До 31 августа в этих местах организовано дежурство матросов-спасателей Пермской городской службы спасения на 7 постах ежедневно с 10.00 до 22.00. Кроме того, спасатели дополнительно дежурят на 3 постах на необорудованных стихийных местах отдыха пермяков – на реке Мулянке и в районе Перми-1.

На пермских пляжах можно загорать, но вот купаться санврачи не советуют.

- Пробы воды, взятые Роспотребнадзором в традиционных местах отдыха у воды, почти везде не соответствуют нормам, поэтому купание на территории города не рекомендуется, - предупреждают в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU