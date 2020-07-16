В Перми 37-летний монтажник упал с высоты

16 Июль 2020 2020-07-16T15:32:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми 15 июля, в одном из зданий по улице Героев Хасана, произошел несчастный случай. При выполнении электромонтажных работ с высоты 3,5 метров упал 37-летний рабочий. Мужчина получил травмы. Коллеги вызвали пострадавшему «скорую». Медики госпитализировали его в больницу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Появилось видео из Пермского края, где у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа

Происходящее заметили очевидцы и вызвали спасателей (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU