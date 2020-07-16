В Перми 37-летний монтажник упал с высоты
ЧП произошло в производственном здании
Пострадавший мужчина упал с высоты 3,5 метров.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 15 июля, в одном из зданий по улице Героев Хасана, произошел несчастный случай. При выполнении электромонтажных работ с высоты 3,5 метров упал 37-летний рабочий. Мужчина получил травмы. Коллеги вызвали пострадавшему «скорую». Медики госпитализировали его в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU