2020-07-16T15:16:14+03:00
Звезды

В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях

Съемки планируют начать в августе
Анна Маркова
Поделиться:
Дмитрий Суворов - автор фильмов «Первые», «Одноклассницы» и других. Фото: личная страницы в социальной сети.Дмитрий Суворов - автор фильмов «Первые», «Одноклассницы» и других. Фото: личная страницы в социальной сети.
Изменить размер текста:

В Пермском крае в августе планируют начать съемки полнометражного художественного фильма, об этом сообщает «Business Class». Рабочее название - «Одна». Режиссером-постановщиком будет Дмитрий Суворов. Создавать фильм будет кинокомпания «ССБ КИНО».

- С 6 августа по 6 сентября 2020 года на территории Кизела, Губахи, Гремячинска и в других территориях Пермского края, а также на реках, в лесах и туристических местах пройдут съемки части ключевых сцен, - сообщает глава Кизела Андрей Родыгин.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Летом 1981 года пассажирский самолет, на котором летели супруги Савицкие, столкнулся с военным бомбардировщиком. В результате авиакатастрофы выжила только Лариса Савицкая, которая с креслом упала в тайгу. Там она провела несколько дней, пока ее случайно не обнаружили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
В Перми 37-летний монтажник упал с высоты
В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях
В Перми с крыши детского сада упал мужчина
Журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
«На берегу остались сланцы и телефон». В Перми полночи искали молодого человека
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса химических веществ в Каму
«Ростелеком» расширил и модернизировал систему фото и видеофиксации в столице Прикамья
Минздрав Пермского края: При жаркой солнечной погоде COVID-19 активен
В Пермском крае очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, заболевших 87 за сутки
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения
В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»
В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ
Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве
16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте