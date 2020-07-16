В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях

16 Июль 2020 2020-07-16T15:16:14+03:00

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В Пермском крае в августе планируют начать съемки полнометражного художественного фильма, об этом сообщает «Business Class». Рабочее название - «Одна». Режиссером-постановщиком будет Дмитрий Суворов. Создавать фильм будет кинокомпания «ССБ КИНО».

- С 6 августа по 6 сентября 2020 года на территории Кизела, Губахи, Гремячинска и в других территориях Пермского края, а также на реках, в лесах и туристических местах пройдут съемки части ключевых сцен, - сообщает глава Кизела Андрей Родыгин.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Летом 1981 года пассажирский самолет, на котором летели супруги Савицкие, столкнулся с военным бомбардировщиком. В результате авиакатастрофы выжила только Лариса Савицкая, которая с креслом упала в тайгу. Там она провела несколько дней, пока ее случайно не обнаружили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU