В Перми с крыши детского сада упал мужчина
Он проводил ремонтные работы кровли и не удержался
Мужчину с травмами после падения "скорая" отвезла в больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми, 15 июля, на территории детского сада №35, на улице Геологов произошло происшествие с рабочим. 35-летний мужчина выполнял кровельные работы на крыше двухэтажного здания на территории дошкольного учреждения, не удержался и упал.
Пострадавшему вызвали «скорую», медики госпитализировали его в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU