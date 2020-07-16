В Перми с крыши детского сада упал мужчина

16 Июль 2020 2020-07-16T14:07:40+03:00

Мужчину с травмами после падения "скорая" отвезла в больницу. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Он проводил ремонтные работы кровли и не удержался

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В Перми, 15 июля, на территории детского сада №35, на улице Геологов произошло происшествие с рабочим. 35-летний мужчина выполнял кровельные работы на крыше двухэтажного здания на территории дошкольного учреждения, не удержался и упал.

Пострадавшему вызвали «скорую», медики госпитализировали его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU