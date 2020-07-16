2020-07-16T13:36:34+03:00
Общество

Журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком

А Forbes признал самым удобным российским банком
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Ведущий финансовый журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим банком России по итогам 2019 года. Жюри Euromoney Awards for Excellence отметило впечатляющие результаты в доходности бизнеса банка, непревзойденное в секторе качество активов и целевые инвестиции в технологии.

В 2019 году Райффайзенбанк расширил возможности коммуникации с клиентами, реализовав функцию обмена документами с цифровой подписью, а также упростил способы подачи заявки на потребительский кредит. В июне 2020 года 76% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн.

В состав экспертного жюри Awards for Excellence входят известные редакторы, журналисты и аналитики Euromoney, которые рассматривают позицию банка на рынке, рыночную долю, основные показатели деятельности, темпы роста активов, размер капитала, а также цифровые аспекты деятельности банка. Для определения победителя эксперты Euromoney также опрашивали других представителей отрасли по всему миру.

“Мы – один из самых надежных банков на российском рынке. Бизнес, который мы строим в России, ориентирован на долгосрочную стабильность и устойчивость. Мы рады, что взыскательное жюри самой престижной европейской финансовой премии оценило развитие наших сервисов и качество бизнес-модели”, – прокомментировала Екатерина Овчинникова, директор по фондированию и связям с инвесторами Райффайзенбанка.

В марте 2020 года Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2020 от Forbes, а в июне 2020 года был признан самым удобным российским банком по версии американской редакции Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU

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