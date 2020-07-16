«На берегу остались сланцы и телефон». В Перми полночи искали молодого человека
В Перми в улице Первомайская в районе КамГЭС сегодня ночью пропал 20-летний парень. Вместе с друзами он отдыхал в одном из летних кафе. Около трех часов ночи, девушка потеряла своего молодого человека. Никто не видел куда он ушел. На берегу остались сланцы и сотовый телефон. Искали его около двух часов. Потом друзья решили позвонить спасателям. Группа выехала на место, спасатели осмотрели территорию, но пропавшего так и не нашли.
Один из друзей предположил, что возможно он уехал домой на такси. К поискам молодого человека подключится полиция.
Как стало известно «КП», с молодым человеком все в порядке, он найден.
ИСТОЧНИК KP.RU