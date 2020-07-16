2020-07-16T12:06:13+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса химических веществ в Каму

Следователи нашли источник загрязнения реки в Березниках
Анна Маркова
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Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Следователи выяснили, что с 5 по 7 июля в Каму в районе города Березники были сброшены загрязняющие вещества, которые стали причиной превышения нормативов.

- В Березниках продолжается проведение осмотра шламонакопителей и других вероятных источников загрязняющих веществ, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, назначена и проводится химическая экспертиза. Устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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