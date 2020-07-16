«Ростелеком» расширил и модернизировал систему фото и видеофиксации в столице Прикамья

16 Июль 2020 2020-07-16T11:40:22+03:00

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За два года работы компания «Ростелеком» установила 25 и выполнила модернизацию еще 21 комплекса фото-видеофиксации дорожных нарушений в городе Пермь. Работы по установке этого оборудования осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные дороги» совместно с Министерством транспорта Пермского края, компанией «Ростелеком» и «Центром безопасности дорожного движения. Работы продолжаются и в этом году: оператор связи существенно расширил и модернизировал пермскую систему фото-видеофиксации.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский, директор пермского филиала компании «Ростелеком»:

«В этом году в центре города и на Восточном обходе мы установили 7 и модернизировали 4 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Все новые камеры обладают цифровыми видеодатчиками с разрешением не менее трех мегапикселей. Они позволяют эффективно считывать и распознавать передние или задние номера, в том числе при полном отсутствии внешнего освещения».

Фото: «Ростелеком»

Михаил Бобров, заместитель министра транспорта Пермского края:

«Комплексы фотовидеофиксации выставляются на самых аварийно-опасных участках дороги. Через год после установки количество ДТП в этих местах снижается практические до нуля. В итоге мы получаем ликвидацию очага аварийности и сохраненные жизни. Указом Президента и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поставлена цель достичь к 2025 году показателя не более 4 смертей на 100 000 населения в год».

Фото: «Ростелеком»

Дополнительные камеры по фиксации средней скорости, в столице Прикамья с июля 2020 года появятся на следующих участках:

- перекресток Восточного обхода и Бродовского тракта;

- перекресток Восточного обхода и отворота на д. Паздерино;

- ул. Шоссе Космонавтов в районе дома по ул. Верхнемуллинская, 72а

- ул. Шоссе Космонавтов, в районе дома 395г;

- ул. Шоссе Космонавтов в районе д. Ванюки и г. Пермь, Аэродромная, ½.

ИСТОЧНИК KP.RU