Минздрав Пермского края: При жаркой солнечной погоде COVID-19 активен
В Пермском крае происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор сообщил о 87 новых случаях за сутки. В Минздраве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию.
- Прирост заболевших впервые за неделю приблизился к 2%, - сообщает Оксана Мелехова, министр здравоохранения Прикамья. - И этот показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции.
По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности.
В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется. Это в очередной раз подтверждает необходимость соблюдения мер личной предосторожности: носить маски в местах массового скопления, обязательны маска, перчатки и использование санитайзера для обработки рук в общественном транспорте, в магазине и везде где сложно будет соблюсти социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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