Минздрав Пермского края: При жаркой солнечной погоде COVID-19 активен

16 Июль 2020 2020-07-16T11:32:16+03:00

Специалисты прокомментировали, с чем связан всплеск заболеваемости в регионе

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор сообщил о 87 новых случаях за сутки. В Минздраве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию.

- Прирост заболевших впервые за неделю приблизился к 2%, - сообщает Оксана Мелехова, министр здравоохранения Прикамья. - И этот показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции.

По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности.

В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется. Это в очередной раз подтверждает необходимость соблюдения мер личной предосторожности: носить маски в местах массового скопления, обязательны маска, перчатки и использование санитайзера для обработки рук в общественном транспорте, в магазине и везде где сложно будет соблюсти социальную дистанцию.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, заболевших 87 за сутки

Общее число зарегистрированных случаев перевалило за 4700 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU