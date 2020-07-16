В Пермском крае очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, заболевших 87 за сутки

16 Июль 2020 2020-07-16T10:49:07+03:00

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В Пермском крае каждый день увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, в регионе выявили еще 87 человек с опасным заболевание. На 16 июля общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии достигло 4705.

- Прирост заболевших впервые за неделю приблизился к 2%, - говорит министр здравоохранения Оксана Мелехова комментирует. - Этот показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции. По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 104 летальных исхода от COVID-19. Еще 72 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU