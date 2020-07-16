Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми

16 Июль 2020 2020-07-16T10:09:54+03:00

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Наравне с представителями спорта высших достижений к тренировкам приступили юные спортсмены детской хоккейной команды ДЮСШ Свердловского района города Перми «Легенда».

Как известно, в этом году именно в Перми должен пройти Суперфинал хоккеистов младшего возраста Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Этот турнир развивает не только спортивные навыки, но и личность ребят. Он является стартовой площадкой для тех, кто хочет посвятить себя спорту.

- Приятно, что на нашей ледовой арене будут сражаться за победу юные хоккеисты из разных городов страны, - говорят в пермском спорткомплексе «Победа». - Надеемся, что хоккеисты «Легенды» достойно выступят на этих соревнованиях. В прошлом году они стали восьмыми в стране в своей возрастной категории. Будем надеяться, что на этот раз они войдут в тройку сильнейших. Призеры этих соревнований будут защищать честь России на международном турнире «Золотой шайбы».

ИСТОЧНИК KP.RU