2020-07-16T09:20:13+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде красной квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания
Виктор Правдин
Поделиться:
Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров. Фото: «Т Плюс»Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров. Фото: «Т Плюс»
Изменить размер текста:

В июле более 40 тысяч клиентов-физических лиц теплоснабжающих предприятий «Т Плюс» в Прикамье получили квитанции красного цвета. Они не оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения в течение 3-х и более месяцев. Это часть системной работы по информированию должников в рамках акции «Внимание, должник!». С помощью «красных квитанций» Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз напоминает клиентам о необходимости погашения задолженности.

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде красной квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания. По решению суда арест может быть наложен как на денежные средства, так и на личное имущество должника. Кроме того, суды накладывают на должников ограничения на осуществление сделок с имуществом.

Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить». Кроме того, возобновили работу офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и ряд офисов расчетно-кассовых центров.

- Лето - период, в ходе которого не выставляются счета за отопление, и это самый подходящий период для погашения накопившихся долгов. С началом отопительного сезона долги могут стать неподъемными, и приведут к негативным последствиям для семейного бюджета, – говорит директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения
В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»
В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ
Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве
16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте