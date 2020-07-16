«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения

16 Июль 2020 2020-07-16T09:20:13+03:00

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде красной квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания

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В июле более 40 тысяч клиентов-физических лиц теплоснабжающих предприятий «Т Плюс» в Прикамье получили квитанции красного цвета. Они не оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения в течение 3-х и более месяцев. Это часть системной работы по информированию должников в рамках акции «Внимание, должник!». С помощью «красных квитанций» Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз напоминает клиентам о необходимости погашения задолженности.

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде красной квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания. По решению суда арест может быть наложен как на денежные средства, так и на личное имущество должника. Кроме того, суды накладывают на должников ограничения на осуществление сделок с имуществом.

Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить». Кроме того, возобновили работу офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и ряд офисов расчетно-кассовых центров.

- Лето - период, в ходе которого не выставляются счета за отопление, и это самый подходящий период для погашения накопившихся долгов. С началом отопительного сезона долги могут стать неподъемными, и приведут к негативным последствиям для семейного бюджета, – говорит директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU