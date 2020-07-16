В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»

16 Июль 2020 2020-07-16T08:56:56+03:00

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В центре Перми на улице Попова, 15 июля, произошло ДТП, в котором серьезно пострадала 49-летняя женщина. Она вышла из своего «Porsche Cayenne», не установила нейтральную скорость и ручной тормоз. Автомобиль начал движение. Автомобилистка попыталась остановить «Porsche», но упала под его переднее колесо. Женщина серьезно пострадала. У нее травма головы, живота, переломы ребер и повреждением внутренних органов. «Скорая помощь» отвезла ее в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU