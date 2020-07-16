2020-07-16T08:56:56+03:00
Происшествия

В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»

С серьезными травмами она оказалась в больнице
Анна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments1
ДТП произошло недалеко от центрального рынка. Фото:yandex.ruДТП произошло недалеко от центрального рынка. Фото:yandex.ru
Изменить размер текста:

В центре Перми на улице Попова, 15 июля, произошло ДТП, в котором серьезно пострадала 49-летняя женщина. Она вышла из своего «Porsche Cayenne», не установила нейтральную скорость и ручной тормоз. Автомобиль начал движение. Автомобилистка попыталась остановить «Porsche», но упала под его переднее колесо. Женщина серьезно пострадала. У нее травма головы, живота, переломы ребер и повреждением внутренних органов. «Скорая помощь» отвезла ее в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения
В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»
В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ
Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве
16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте