2020-07-16T08:04:25+03:00
Общество

В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса

Под наблюдением специалистов остаются 2783 жителя региона
Анна Маркова
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Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 3692 человека.Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 3692 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае за прошлые сутки медики выписали из больниц еще 116 человек после лечения коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 3692 человека.

Под наблюдением специалистов остаются 2783 жителя Пермского края. На утро 16 июля общее число выявленных заболевших составляет 4618 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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