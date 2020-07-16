В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
В Пермском крае за прошлые сутки медики выписали из больниц еще 116 человек после лечения коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 3692 человека.
Под наблюдением специалистов остаются 2783 жителя Пермского края. На утро 16 июля общее число выявленных заболевших составляет 4618 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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