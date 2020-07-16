Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов

16 Июль 2020 2020-07-16T08:02:06+03:00

Он примет участие в совещании по развитию кинематографии в Пермском крае

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Максим Ксензов курирует деятельность Департамента кинематографии и Департамента информационного и цифрового развития, является специалистом в вопросах развития цифровых и информационных продуктов, защиты авторских и смежных прав в интернете, информационной безопасности.

Замминистра посетит АЭМ «Хохловка» и культурно-рекреационное пространство «Завода Шпагина», где познакомится с новыми проектами этих институций и перспективами их дальнейшего развития в сфере кинопроизводства, а затем примет участие в расширенном рабочем совещании «Развитие кинематографии в Пермском крае», в повестке которого – вопросы развития документального кино, сети социальных кинозалов Пермского края. Также планируется знакомство с флагманскими проектами Пермской краевой филармонии, связанными с работой с одаренными детьми, реконструкцией концертного зала и расширением сети виртуальных концертных залов Пермского края в рамках национального проекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU