2020-07-16T07:49:27+03:00
Происшествия

У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон

Когда спортсмен проснулся, дорогого гаджета на столике не оказалось
Анна Маркова
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Телефон у 12-летнего юноши украли в поезде «Адлер - Пермь».Телефон у 12-летнего юноши украли в поезде «Адлер - Пермь».
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В транспортную полицию Перми поступило заявление от мужчины о краже сотового телефона у его сына. Телефон у 12-летнего юноши украли в поезде «Адлер - Пермь», где он ехал в составе баскетбольной сборной на соревнования в Пермь.

Пропажу дорогого телефона спортсмен обнаружил утром, а вечером, перед тем как лечь спать, положил его на столик. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

- Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали Пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - Им оказался 40-летний житель города Вятские Поляны Кировской области, который ехал в одном вагоне с юношей. Совершив кражу, он передал телефон в пользование знакомому.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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