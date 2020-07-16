У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В транспортную полицию Перми поступило заявление от мужчины о краже сотового телефона у его сына. Телефон у 12-летнего юноши украли в поезде «Адлер - Пермь», где он ехал в составе баскетбольной сборной на соревнования в Пермь.
Пропажу дорогого телефона спортсмен обнаружил утром, а вечером, перед тем как лечь спать, положил его на столик. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
- Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали Пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. - Им оказался 40-летний житель города Вятские Поляны Кировской области, который ехал в одном вагоне с юношей. Совершив кражу, он передал телефон в пользование знакомому.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU