Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве

15 Июль 2020 2020-07-15T18:22:54+03:00

На расширенном заседании ректората его назначили советником врио ректора пермского вуза

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15 июля в ПГНИУ состоялось расширенное заседание ректората, на котором экс-ректор ПГНИУ Игорь Макарихин был назначен советником Дмитрия Красильникова.

- Врио ректора Дмитрии Красильников также представил обновленную управленческую команду, - сообщает пермская деловая газета Business Class со ссылкой на пресс-службу вуза. - Проректором по научной работе и инновациям назначен заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Сергей Пьянков. Кандидат философских наук Елена Малкова стала проректором по молодежной политике, а проректором по общим вопросам – директор РИНО ПГНИУ Павел Блусь. На должности проректора ПГНИУ по учебной работе остался доктор физико-математических наук Сергей Макаров.

Напомним, 6 июля у предыдущего ректора Игоря Макарихина истек срок полномочий. Временно исполняющим обязанности ректора ПГНИУ был назначен председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников. Ранее он занимал должность проректора по общим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU