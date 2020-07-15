16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет

15 Июль 2020 2020-07-15T18:06:39+03:00

Экстремальная жара уходить из Пермского края пока не планирует. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако температурный рекорд 37,2° пока не побит

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В Прикамье пришла аномальная жара. Столбик термометра днем не опускается ниже отметки 30 градусов. В четверг, 16 июля ожидается еще один аномально жаркий день.

- Заток тропического воздуха с юга продолжится и усилится, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Только облачность, появление которой возможно в дневные часы, может помешать прогреву воздуха до +35…+37° на большей части Пермского края и в Перми. В Перми этот день станет самым жарким с 1 августа 2010 г.

Пермские синоптики объясняют, что температурный рекорд – 37,2°, установленный в Пермском крае в прошлом веке, еще не побит.

- 14 июля южные и центральные районы Пермского края оказались в тропической воздушной массе, - говорят синоптики. - Максимальная температура составила в Осе +35,7°, в Ножовке и в Чайковском +35,5°, в Кунгуре +35,6°, в Лысьве и Чернушке +35,2°, в Большой Соснове +35,1°.

В Перми максимум составил +34,2°, в аэропорту Бол. Савино отмечено значение +35°. Среднесуточная температура в Перми была выше нормы на 7,6°.

ИСТОЧНИК KP.RU