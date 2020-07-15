Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье

15 Июль 2020 2020-07-15T17:39:00+03:00

Указ об этом был подписан 15 июля

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15 июля глава региона Дмитрий Махонин подписал Указ о деятельности сезонных (летних) кафе. К ним относятся и кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, сезонные летние кафе на открытом воздухе возобновили свою деятельность с 1 июля. Сейчас понятие «летних кафе» расширено и свою деятельность могут возобновить точки общепита, которые не имели возможности расположить «летники» или веранды на тротуарах, но способные оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных окон.

Важно, что при организации работы подобных помещений должно быть организовано постоянное свободное циркулирование воздуха.

Владельцы кафе должны соблюдать расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, для посетителей должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны подвергаться обработке каждые 2-4 часа, посуду можно мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств, или использовать одноразовую посуду.

ИСТОЧНИК KP.RU