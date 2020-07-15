В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Перми для индивидуальных занятий спортом откроют стадионы. Их закрывали из-за коронавируса, а сейчас в режим самоизоляции ввели послабления.
- 13 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае была утверждена возможность работы спортивных плоскостных сооружений, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – Однако трибуны на городских стадионах остаются закрытыми.
В городском комитете по физической культуре и спорту пояснили, что проведение организованных занятий на стадионах пока запрещено, из-за эпидемиологической ситуации будут закрыты и все трибуны.
А вот приходить и индивидуально заниматься спортом, пермякам уже можно. Дирекции спортивных учреждений должны организовать все необходимые мероприятия санитарной обработки. А посетителям во время тренировок рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU