2020-07-15T17:21:33+03:00
Общество

В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом

Пермяков во время тренировок просят соблюдать дистанцию 1,5 метра
Алена ОВЧИННИКОВА
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Открываем стадионы, пусть растут чемпионы.Открываем стадионы, пусть растут чемпионы.Фото: архив "КП"
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В Перми для индивидуальных занятий спортом откроют стадионы. Их закрывали из-за коронавируса, а сейчас в режим самоизоляции ввели послабления.

- 13 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае была утверждена возможность работы спортивных плоскостных сооружений, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – Однако трибуны на городских стадионах остаются закрытыми.

В городском комитете по физической культуре и спорту пояснили, что проведение организованных занятий на стадионах пока запрещено, из-за эпидемиологической ситуации будут закрыты и все трибуны.

А вот приходить и индивидуально заниматься спортом, пермякам уже можно. Дирекции спортивных учреждений должны организовать все необходимые мероприятия санитарной обработки. А посетителям во время тренировок рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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