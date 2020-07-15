2020-07-15T15:55:03+03:00
Общество

В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям

Женщина боялась, что ей не с кем будет оставить своих малышей, если отделение закроют на карантин
Анна Маркова
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Наталья - многодетная мама, которая помогает тем, кто нуждается в помощи.Наталья - многодетная мама, которая помогает тем, кто нуждается в помощи.
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Наталья из Перми работала санитаркой в одной из больниц города, но после того, как отделение перепрофилировали под пациентов с COVID-19, пришлось уволится. Дома ее ждут 5 маленьких детей, которых она воспитывает одна. Ближайших родственников у семьи нет, поэтому в случае карантина за детьми никто бы не смог присматривать. Тогда женщина приняла решение больше времени отдавать нуждающимся людям.

- Я давно поняла, что для меня нет чужих детей, - рассказывает Наталья. - Поэтому пытаюсь сделать немногое из того, что получается. Она состоит в беседе, где общаются многодетные родители. И деликатно выясняет, кому нужна помощь. Через Наталью команда SOSеди передала 107 продуктовых наборов.

Три тысячи продуктовых наборов получили одинокие пермяки и семьи, пострадавшие от пандемии либо оказавшиеся в шок-ситуации.

Тем, кому помогли SOSеди, оказалась пенсионерка Нина Александровна. Она зарабатывала на жизнь кондуктором в трамвае, на время эпидемии ее отстранили от работы. Несколько лет назад ее дочь умерла и теперь она живет в одном доме с внуком. Денег не хватает, поэтому продуктовый набор, позволяющий продержаться на плаву несколько недель, прибыл вовремя.

- Для людей такая забота – полная неожиданность, - рассказывает Наталья. - Одна бабушка мне звонит, плачет – так не бывает, что чужие посторонние люди заботятся. А еще многие семьи, потерявшие доход, стесняются просить помощь.

В ближайшее время SOSеди отправят нуждающимся пермякам оставшиеся 1 000 продуктовых наборов.

В ближайшее время SOSеди отправят нуждающимся пермякам оставшиеся 1 000 продуктовых наборов.

В ближайшее время через различные организации SOSеди отправят нуждающимся пермякам оставшиеся 1 000 продуктовых наборов. Помочь пожилым людям, семьям с детьми и пермякам с серьезными заболеваниями продержаться на плаву во время эпидемии может каждый.

Разные способы помощи можно найти на sosediperm.ru в разделе «Помочь». А самый легкий и быстрый вариант – купить специальный продуктовый набор или отправить SMS на номер 3434 со словами «Соседи сумма». Например, «Соседи 100». Указанная цифра спишется с вашего счета в пользу пострадавших из-за пандемии пермяков.

Напомним, SOSеди - это объединение обычных пермяков, участников Бессмертного полка в Перми, проектов центра ГРАНИ, фонда «Дедморозим», поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае, приюта «Матроскин», центра для людей в беде «Территория передышки», общественной организации «Территория семьи», которые объединились, чтобы поддержать горожан во время пандемии коронавируса. Ведь в Перми мы все соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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