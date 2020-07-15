В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В Кунгуре во дворе одного из домов на 9-летнюю девочку напал мужчина. Он схватил ребенка сзади и потащил в кусты. Девочка громко закричала, ее крик услышал начальник подразделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Артем Дударев, который возвращался с семьей с прогулки и бросился спасать девочку. Нападавший понял, что его заметили и побежал. Полицейский догнал его и удерживал до приезда следственно-оперативной группы.
Выяснилось, что нападавший хотел украсть у нее телефон.
- Как оказалось, подозреваемый неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья, в июне этого года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему избирается мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU