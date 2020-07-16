2020-07-16T12:08:13+03:00
Происшествия

Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках

Специалисты выявили незначительное превышений нормативов в реках
Анна Маркова
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По результатам исследований 9 июля было выявлено незначительное превышение нормативов в реке Толыч и в Камском водохранилище.По результатам исследований 9 июля было выявлено незначительное превышение нормативов в реке Толыч и в Камском водохранилище.Фото: Василий Вахрин
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Росприроднадзор по Пермскому краю называет предполагаемым источником загрязнения рек в Березниках - место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя Березниковского содового завода в реке Толыч. Поэтому факту в отношении предприятия будет составлен протокол об административном правонарушении.

Управления Росприроднадзора по Пермскому краю, сообщает о результатах проб воды, которые сделали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю. По их результатам 9 июля было выявлено незначительное превышение нормативов в реке Толыч и в Камском водохранилище.

11 июля, по информации филиала «Азот», концентрация хлоридов на водозаборе составляла 270 мг/дм3, 12 июля 240 мг/дм3, при норме 300 мг/дм3. Предприятием ведет ежедневный мониторинг ситуации. Сотрудники находятся на рабочих местах, идет подготовка оборудования к возобновлению технологического процесса.

До конца недели специалисты Росприроднадзора и лаборатории сделают еще отбор проб. Также ведомство сообщает, что следственным отделом по Березники Следственного комитета по Пермскому краю проводится проверка.

Напомним, 7-8 июля компания «Азот» зафиксировала повышение концентрации хлоридов кальция и приостановила производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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