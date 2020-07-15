В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В ближайшие дни и выходные в Перми планируется отключение холодной воды в нескольких районах. Компания «Новогор-Прикамье» будет проводить аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключения.
Воды не будет в домах:
17 июля с 10.00 до 13.00
Блюхера, 3, 3А, 5, 7, 7А
Космонавтов, 82
9.00 - 20.00
Крисанова, 69, 71
Крылова, 36
17 июля с 9.00 - 19.00
Карпинского, 72, 74, 77Б, 79, 79А
18 июля с 9.00 – 19.00
Макаренко, 19, 21, 23, 25,
Старцева, 1, 1А
Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 56, 5А, 60, 60А, 7.
18 июля с 9.00 – 9.00 19 июля
Карпинского, 47, 49, 55,
Танкистов, 23, 25, 42, 44, 46, 48
Формовщиков, 34, 38, 5.
19 июля не будет воды с 9.00 до 20.00 по улицам:
Монастырская, 123, 155,
Петропавловская, 109
Плеханова, 12, 13,
Решетникова, 24
Якуба Коласа, 11, 3, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU