2020-07-15T14:51:26+03:00
Общество

В трех районах Перми планируется отключение холодной воды

Анна Маркова
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Воды в домах у пермяков не будет в выходные.Воды в домах у пермяков не будет в выходные.Фото: Ольга Крыльцова
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В ближайшие дни и выходные в Перми планируется отключение холодной воды в нескольких районах. Компания «Новогор-Прикамье» будет проводить аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключения.

Воды не будет в домах:

17 июля с 10.00 до 13.00

Блюхера, 3, 3А, 5, 7, 7А

Космонавтов, 82

9.00 - 20.00

Крисанова, 69, 71

Крылова, 36

17 июля с 9.00 - 19.00

Карпинского, 72, 74, 77Б, 79, 79А

18 июля с 9.00 – 19.00

Макаренко, 19, 21, 23, 25,

Старцева, 1, 1А

Юрша, 1, 1Б, 3, 3А, 5, 56, 5А, 60, 60А, 7.

18 июля с 9.00 – 9.00 19 июля

Карпинского, 47, 49, 55,

Танкистов, 23, 25, 42, 44, 46, 48

Формовщиков, 34, 38, 5.

19 июля не будет воды с 9.00 до 20.00 по улицам:

Монастырская, 123, 155,

Петропавловская, 109

Плеханова, 12, 13,

Решетникова, 24

Якуба Коласа, 11, 3, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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