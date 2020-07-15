2020-07-15T14:28:00+03:00
Общество

В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов

Всего в регионе построят и отремонтируют в этом году более 800 участков дорог
Андрей МАТЛИН
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На заседании краевого правительства обсудили реализацию объектов дорожного строительства и ремонта на автодорогах регионального значения и Перми в 2020 году. Только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в регионе в этом году отремонтируют 55 объектов.

- Состояние дорог – очень важный и актуальный вопрос для жителей Пермского края, - подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин. - В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будет направленно 65 миллиардов рублей. Это беспрецедентная сумма. В этом году край планирует направить на дороги рекордные 20,5 миллиарда рублей - в 3 раза больше, чем в 2016 году.

В этом году работы по дорожному строительству затронут все территории края – более 800 объектов. Больше всего объектов будет в Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа) – 55 объектов.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, в этом году в работе - 18 основных дорог, на шести из них ведутся работы, на трех – будут завершены в этом году.

- Речь идет об обходе Чусового (протяженность 6,8 км), Восточном обходе Перми (5,7 км) и втором этапе реконструкции ш. Космонавтов (2,2 км), - отметил министр.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в этом году в планах региональных властей построить и реконструировать более 40 километров дорог, отремонтировать (в том числе, капитально) – более 760 километров автотрасс. Из них 296,9 километра – это региональные дороги (21,8 км будет построено и реконструировано, 275,1 км – отремонтировано), 512,4 километра – дороги местного значения (18,5 км – построено и реконструировано, 493,9 км будет отремонтировано).

ИСТОЧНИК KP.RU

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