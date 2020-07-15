2020-07-15T14:50:19+03:00
Общество

В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте

Завершен переход к новой транспортной модели
Ксения ОГАРЕВА
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..Фото: Василий Вахрин
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С 15 июля весь пассажирский транспорт Перми начал работать по единым правилам. Все трамваи и автобусы, кроме маршрутных такси, участвуют в системе бесплатных пересадок и принимают к оплате банковские карты.

Новые контракты с перевозчиками позволяют оперативно вносить изменения в маршрут следования или расписание движения. По просьбам пассажиров уже было внесено более 20 локальных изменений: организован заезд автобусного маршрута №48 в микрорайон Кислотные дачи, добавлены первые и последние отправления на ряде маршрутов, синхронизировано расписание стыковочных рейсов.

Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, после перехода на новую транспортную модель для пассажиров несомненным преимуществом стала возможность совершать бесплатные пересадки на всем городском пассажирском транспорте. Теперь нет необходимости ждать один конкретный маршрут – можно воспользоваться любым автобусом, следующем в попутном направлении, и сэкономить время. Также с 15 июля можно оплатить проезд удобным безналичным способом – не только транспортной картой, но и банковской – на всем городском транспорте.

Ознакомиться с изменениями можно на сайте МКУ «Гортранс» gortransperm.ru, где работают специальные вкладки «Новая маршрутная сеть 2020» и «Планировщик поездок», где можно проложить свой маршрут. Также для тех, кто не может воспользоваться интернетом, работает call-центр департамента транспорта по номеру телефона: 250-25-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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