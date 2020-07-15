Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как в жару сохранить отличное самочувствие

15 Июль 2020 2020-07-15T13:37:45+03:00

Лучше всего подобрать комфортный режим питания и полезные продукты Фото: Василий Вахрин

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В жаркие дни организм подвергается большим испытаниям, чтобы справиться с ними и сохранить отличное самочувствие очень важно пересмотреть свой рацион в летние знойные дни.

- Совсем отказывать от пищи не стоит, - объясняют специалисты Центра медицинской профилактики. - Это лишь усугубит ситуацию, лучше всего подобрать комфортный режим питания и полезные продукты.

Во-первых, старитесь больше пить. В жару организм теряет большое количество жидкости и ему необходимо ее восполнять, как можно быстрее. В сильную жару рекомендуется выпивать до 100–200 мл. прохладного напитка каждые 30–50 минут. Лучше всего утоляет жажду вода и холодный травяной чай.

Во-вторых, немного измените свой рацион. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5 %, организму в эти моменты нужна менее калорийная пища. Исключить жирное мясо, сладости, мучные изделия, все острое и соленое. Предпочтение отдавайте овощам, фруктам, кашам, молочным и кисломолочным продуктам.

И в-третьих, слегка измените режим питания. Постройтесь, чтобы приемы пищи не выпадали на самое жаркое время суток, перенесите их на более прохладное время.

Завтракать лучше как можно раньше — в 6–7 утра.

Обед — до наступления полуденной жары, в 11–11:30.

Ужин — в 18:00.

Чтобы не чувствовать тяжести в желудке, необходимо принимать пищу небольшими порциями, так еда быстрее переварится, это избавит вас от чувства дискомфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU