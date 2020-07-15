В Пермском крае жена год истязала мужа шнуром от утюга и табуреткой
В Звездном состоялся суд над 59-летнй женщиной. Ее обвиняли по статьям «Истязание» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Применяла она такие зверства к своему 63-летнему мужу.
Полицейские выяснили, что больше года женщина не раз избивала мужа, используя при этом подручные предметы: ножку от кровати, лыжную палку, табурет, шнур от утюга и другие. Во время одной из ссор взяла в руки нож и угрожала убить.
- Женщина ударила супруга в область кисти руки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Заключением медицинской экспертизы у мужчины обнаружены многочисленные кровоподтеки, ссадины, колото-резаная рана левой кисти.
Суд приговорил женщину к реальному сроку заключения на 1 год 5 месяцев, а еще ей предстоит возместить мужу средства за моральный вред - 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU