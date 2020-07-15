Помогите найти героев! В Пермском крае мужчины спасли тонущего в пруду ребенка
Случай, который едва не закончился трагедией произошел в Березниковском районе, в поселке Зырянка 10 июля. На местном пруду рано утром решил искупаться местный мальчишка. Внезапно ребенок начал тонуть и позвал на помощь. Крики ребенка услышали проходившие мимо мужчины.
- Возможно это были местные рыбаки, - рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Подробностей этого ЧП не много. Известно, что они достали его из пруда, мальчишка успел наглотаться воды. Ему вызвали «скорую», которая доставила школьника в больницу. На днях мальчика выписали. Он учится в 6 классе.
В МЧС просят откликнутся тех, кто спас ребенка или знаком с ними, чтобы отблагодарить за спасение мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU