Помогите найти героев! В Пермском крае мужчины спасли тонущего в пруду ребенка

15 Июль 2020 2020-07-15T12:36:59+03:00

Мальчик смог позвать на помощь и его вытащили из воды прохожие. Фото: архив "КП"

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Случай, который едва не закончился трагедией произошел в Березниковском районе, в поселке Зырянка 10 июля. На местном пруду рано утром решил искупаться местный мальчишка. Внезапно ребенок начал тонуть и позвал на помощь. Крики ребенка услышали проходившие мимо мужчины.

- Возможно это были местные рыбаки, - рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Подробностей этого ЧП не много. Известно, что они достали его из пруда, мальчишка успел наглотаться воды. Ему вызвали «скорую», которая доставила школьника в больницу. На днях мальчика выписали. Он учится в 6 классе.

В МЧС просят откликнутся тех, кто спас ребенка или знаком с ними, чтобы отблагодарить за спасение мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU