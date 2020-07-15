2020-07-15T11:36:00+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки умерли 5 человек с коронавирусной инфекцией

Всего в регионе скончались 172 пермяка, у которых был выявлен COVID-19
Анна Маркова
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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Минздрав Прикамья сообщает о пяти смертельных случаях у пермяков с COVID-19 за сутки. На 15 июля, общее число смертей в регионе у пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 172 человек.

Напомним, что на этот час В Пермском крае известно о 75 новых случаях заражения COVID-19: 37 человек проходит лечение в больницах, 38 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618. Ежесуточный прирост больных составил 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 14 июля - 0,98).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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