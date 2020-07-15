В Пермском крае за сутки умерли 5 человек с коронавирусной инфекцией
Минздрав Прикамья сообщает о пяти смертельных случаях у пермяков с COVID-19 за сутки. На 15 июля, общее число смертей в регионе у пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 172 человек.
Напомним, что на этот час В Пермском крае известно о 75 новых случаях заражения COVID-19: 37 человек проходит лечение в больницах, 38 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618. Ежесуточный прирост больных составил 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 14 июля - 0,98).
Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Заболевших коронавирусом в Прикамье еще 75 за сутки
Больше недели заболеваемость в регионе медленно растет (подробнее...)
Территории Пермского края, где больше всего зараженных коронавирусом
Свободными от COVID-19 остаются только два района (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»