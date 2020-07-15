Одного - в СИЗО, второго - в психбольницу: в суде Пермского района избрали меру пресечения для сбежавших пациентов, убивших таксиста

15 Июль 2020 2020-07-15T11:05:06+03:00

Доказать причастность к убийству второго пациента на данный момент не смогли Фото: Василий Вахрин

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Во вторник, 14 июля, в Пермском районном суде избирали меру пресечения для двоих сбежавших из психиатрической больницы в Байболовке пациентов, убивших таксиста. Решением суда одного пациента отправили обратно в медучреждение, второго - в СИЗО.

Как стало известно «Комсомольской правде», следователь направил ходатайство о заключении под стражу обоих сбежавших, но доказать причастность к убийству второго пациента на данный момент не смогли.

Напомним, по официальной версии следствия, ночью 10 июля 29-летний молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. После прибытия в пункт назначения между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд. Тогда пассажир вытащил нож, несколько раз ударил им таксиста. Потом выбросил тело на обочину, а сам сел в автомобиль погибшего и уехал в Сылву.

- Там он с целью сокрытия следов преступления сжег транспортное средство, предварительно забрав ценные вещи водителя, - сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Также в правоохранительных органах добавили, что мужчина сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении. Однако в интервью «Комсомольской правде» родственница убитого мужчина рассказала, что сбежавших пациентов было двое.

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ИСТОЧНИК KP.RU